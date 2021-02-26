Ankara'da 'Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı

Ankara'da 'Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 2 bin metrekare alana inşa edilecek 'Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin temeli atıldı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Yerleşkesinde yapılacak olan 'Uluslararası Bilardo Kompleksi' için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner ile çok sayıda davetli katıldı. Dünyanın ilk ve tek turnuva tesisi özelliğine sahip olacak kompleks, ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak. Kompleksin içinde turnuva salonu, fuaye alanı, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası ve sinema koltuklu çift tribün ile kafeterya ve mutfak alanları yer alacak.

Törende konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, bu tesisin diğer il ve ilçelerde yapılan tesislerden farklı olduğunu, hem bilardo sporuna hem de Gölbaşı ilçesine anlam ve değer katacağını belirterek, "Dünya ve Avrupa şampiyonlarının Türkiye etapları her yıl bu tesiste gerçekleştirilecek. Bunun yanında Türkiye şampiyonaları erkekler, kadınlar, gençler ve tüm disiplinlerde bu tesiste gerçekleştirilecektir. Bu sayede Gölbaşı ilçesinin tanıtımına büyük bir katkıda bulunmanın yanı sıra 81 ilden yıl içerisinde defalarca buraya gelecek binlerce bilardocu, aynı zamanda Gölbaşı'nın da ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise, "Hem dünya da hem de ülkemizde bilardoya çok yatkın bir kesim var. Gölbaşı ilçemizde Dünya Bilardo Şampiyonası tesisimizde oynanırken, tüm dünya Gölbaşı ilçemizin ismini ekranlarının sağ köşesinde görecek. Dünya kupasını inşallah bu tesisimizde ağustos ayı içerisinde almak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DEMİR