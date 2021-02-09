Ankara'da üç katlı apartmandaki doğal gaz patlaması hasara neden oldu

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Ankara'nın Keçiören ilçesi 198. Sokak'ta 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı.

Keçiören Ayvalı Mahallesi 197. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşadığı ve patlama sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan