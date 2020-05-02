Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
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Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
02.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:01

Ankara'da, belediyeye ait EGO otobüsü ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Ankara'da bir tır ile EGO otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi yaralandı.

TIR KAYGANLAŞAN YOLDA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, OTOBÜSE ÇARPTI

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara-Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 27 D 6399 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. TIR, karşıdan gelen Ankara Büyükehir Belediyesi'ne ait 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı.

KAZANIN ETKİSİYLE OTOBÜS ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü. Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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