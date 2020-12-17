Başkent'te telaffuzu en zor bulvarın ismi değiştirildi
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Başkent'te telaffuzu en zor bulvarın ismi değiştirildi

17.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:01
Başkent'te telaffuzu en zor bulvarın ismi değiştirildi

Ankara'da 1997 yılından itibaren kullanılan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın adı "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Ankara'da 1997 yılından itibaren kullanılan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın adı "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in en zor telaffuz edilen bulvarının adını meclis kararıyla değiştirdi. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine alınan karar doğrultusunda Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını gerçekleştirdi.

Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın isminin verildiği bulvarın yeni isminin yerleştirildiğini gören bir mahalle sakini, "Bulvarın isminin değiştirilmesi çok iyi oldu. Vatandaşlar telaffuz konusunda çok sıkıntı çekiyordu. Sürekli büfemize gelip ne anlama geldiğini ve neden bu kadar uzun olduğunu soruyorlardı. Sosyal medyada da bu konuyla alakalı eleştirilere de denk gelmiştim. Çok iyi bir karar olmuş, hem kısa olması da iyi oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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