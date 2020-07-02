Ankara'da Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri konuşuldu
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Ankara'da Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri konuşuldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve Manisa milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Ankara'da Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri konuşuldu
02.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:37

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ve Manisa milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin Soma'da başarıyla sürdürdüğü çevreci yatırım Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nin masaya yatırıldığı ziyarette, sistemin Soma ve Manisa için önemi anlatıldı.

Manisa ile ilgili yatırım ve projeler için Ankara'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma'da başarıyla sürdürülen Bölgesel Isıtma Sistemleri yatırımıyla ilgili gelinen son durum hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dev yatırımın Soma'daki hava kalitesi açısından önemine vurgu yaptı. Başkan Ergün, bölgesel ısıtma sistemleri ile ısıtılacak hane sayısı hedefleri ve yeni yatırımlarla ilgili de Bakan Dönmez'i bilgilendirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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