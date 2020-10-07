Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
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Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

07.10.2020 06:20 | Son Güncelleme: 07.10.2020 06:24
Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

ANKARA'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa A.'nın pomalı tüfekle ateş ettiği 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ANKARA'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa A.'nın pomalı tüfekle ateş ettiği 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Mustafa A., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 279'uncu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa A. ile daha önceden husumetli olduğu komşuları S.K., R.B. ve ismi belirlenemeyen bir kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından evindeki pompalı tüfeği alan Mustafa A., S.K. isimli kadın ile R.B. ve ismi belirlenemeyen kişiye ateş etti. Sırtından vurulan R.B. ağır yaralanırken, diğer 2 kişi de isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Mustafa A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

EVİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTIOlay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırganın pompalı tüfekle toplam 12 el ateş edildiğini belirledi. Zanlının evinde yapılan incelemede ise uyuşturucu madde bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı
Ankara'da silahlı komşu kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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