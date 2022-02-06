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Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Ankara'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ankara'da silahla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Ankara'da silahla yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi 1907 Sokak'ta, Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cenk K, Taşdan'ı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar yaralıyı taksi ile Ankara Hastanesi'ne götürdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Haydar Ali, Altındağ, Ankara, Güncel, Haber

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