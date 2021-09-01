Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu Ankara'da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu.

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

ANKARA - Ankara'da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düştü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken her iki binada da maddi hasar oluştu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü. Havada uçuşmaya başlayan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu. Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması ise olası bir felaketin önüne geçti. Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

"Fırtına gibi rüzgar geldi aniden"

Olaya şahit olan çevre sakinlerinden Veysel Akkaş, "Ufak bir yağmurun ardından tufan geldi. Fırtına gibi rüzgar geldi aniden. İnsanlar kaçacak yer aradı. Ben binanın en üst katında oturuyorum, çatı uçarak binamızın üstüne geldi. Aşağıya parçalar döküldü. Çocuklardan korktum başlarına bir şey gelir diye. Bir anda geldi çatıyı aldı gitti rüzgar. Biz evler yıkıldı sandık. Aşağıya indik. Çatı inince aşağıya baktık can kaybı ve yaralanma yok. Ev sahiplerine haber verdik, onlar geldi. Bizim binanın üzerine çatı gelince zarar var mı yok mu ona baktık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner