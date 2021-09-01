Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu Ankara'da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu.

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

ANKARA - Ankara'da kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar bir binanın çatısını yerinden sökerek uçurdu. Uçan çatının büyük bir kısmı arkadaki binanın çatısına düştü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken her iki binada da maddi hasar oluştu.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan sert rüzgar bir binanın çatısını yerinden söktü. Havada uçuşmaya başlayan çatının büyük bir parçası arka taraftaki başka bir binanın çatısına düştü. Yerinden sökülen diğer parçalar ise çeşitli yerlere savruldu. Olayın yaşandığı anlarda bina çevresinde kimsenin olmaması ise olası bir felaketin önüne geçti. Her iki binada da maddi hasar meydana geldi.

"Fırtına gibi rüzgar geldi aniden"

Olaya şahit olan çevre sakinlerinden Veysel Akkaş, "Ufak bir yağmurun ardından tufan geldi. Fırtına gibi rüzgar geldi aniden. İnsanlar kaçacak yer aradı. Ben binanın en üst katında oturuyorum, çatı uçarak binamızın üstüne geldi. Aşağıya parçalar döküldü. Çocuklardan korktum başlarına bir şey gelir diye. Bir anda geldi çatıyı aldı gitti rüzgar. Biz evler yıkıldı sandık. Aşağıya indik. Çatı inince aşağıya baktık can kaybı ve yaralanma yok. Ev sahiplerine haber verdik, onlar geldi. Bizim binanın üzerine çatı gelince zarar var mı yok mu ona baktık" diye konuştu.

Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Derya Şensoy Metin Çekmez
Spor Marcao Fatih Terim Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:40:08. #1.16#

title