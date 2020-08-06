Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları, elektrik tellerine temas etmesi sonucu yandı.

Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı
06.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:21

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları, elektrik tellerine temas etmesi sonucu yandı. Yangında, samanlar tamamen yanerken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Bosna Hersek Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Tarhan yönetimindeki 06 CBG 28 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan samanlar, elektrik tellerine çarptı. Samanlar, tellerden çıkan kıvılcımlar sonucunda alev almaya başladı. Dumanı görenlerin uyarısıyla TIR'ı yol kenarına park eden Tarhan, dorseyi TIR'dan ayırdı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 1  saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangın nedeniyle bölgedeki elektrik tellerinin de koptuğu görüldü. Yangında, tüm samanlar yanarken TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı 3. Sayfa
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi 3. Sayfa
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Güncel
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Spor
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü
Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü
'Çocukluk aşkıma geri döndüm' diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Meral Akşener Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 19:50:11. #1.15#
title