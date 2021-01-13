Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon
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Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon

13.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:26
Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon

ANKARA'da ürettikleri sahte altınlara güvenilir firmaların markasını basarak ev hanımları aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

ANKARA'da ürettikleri sahte altınlara güvenilir firmaların markasını basarak ev hanımları aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumcuların yoğun bulunduğu Ulus'ta merdiven altı iş yeri kiralayıp, içerisine ikinci el altın çekme ve ayar makineleri kurarak altın basım atölyesi şeklinde düzenleyen ve burada ayarı düşürülmüş altın yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu, şüphelilerin altınların içerisine bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükselttiği, 18-20 ayar bilezikleri 22 ayar bileziklere çevirdikleri tespit edildi. Ayarı yükseltilmiş bilezikleri bu şekilde piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilerin, altınlara güvenilir firmaların markalarını basarak kuyumculara rahatlıkla sattığı tespit edildi. 

ALTINLARI EV HANIMLARINA SATTIRDILARDikkat çekmemek için özellikle ev hanımı kadınları kullanarak organize bir şekilde bilezikleri piyasaya sürdükleri, bu yöntemle Keçiören, Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde 9 kuyumcuya bilezik sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, kuyumculara verilmek üzere hazırlanmış 18 adet bilezik ve piyasada dolandırılan 127 bin TL'ye el konuldu. Ayrıca sahte altın üretiminin yapıldığı atölyede, altın üretiminde kullanılan çok sayıda makine, bakır tel, hassas terazi ve altın suyu ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden şebeke yöneticileri M.Ö., E.S. ve M.K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ç.Y., S.T. ve N.Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Şüphelilerin sahte altınları piyasaya sürmesi, kuyumcuların güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon
Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon
Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon
Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon
Ankara'da sahte altın şebekesine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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