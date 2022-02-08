ANKARA (DHA) - Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

ANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararının ardından 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız olanı alana kadar mücadeleye devam' yazılı pankart açan grup, 'Emek bizim söz bizim' sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.