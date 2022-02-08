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Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptıANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararının ardından 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

ANKARA (DHA) - Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

ANKARA'da sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 81 ilde aldığı grev kararının ardından 1 günlük iş bırakma eylemi yaparak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız olanı alana kadar mücadeleye devam' yazılı pankart açan grup, 'Emek bizim söz bizim' sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

'BİZLER DE ARTIK GEÇİNEMİYORUZ'

Yaklaşık 300 kişilik grup adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Volkan Tümer, pandemi ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini belirterek, "Derinleşen ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı grevindeyiz" dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Ankara, Grev, Güncel, Haber

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