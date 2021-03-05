Ankara'da Pazar günü yasak var mı? Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi- Pazar yasakları!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ankara için belli oldu. Bazı illerde sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldı bazı illerde ise pazar günü devam edecek. Risk haritasına göre Ankara orta riskli iller arasında yer aldı. Ankara'da Pazar günü yasak var mı? Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi- Pazar yasakları!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ankara için belli oldu. Bazı illerde sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldı bazı illerde ise pazar günü devam edecek. Risk haritasına göre Ankara orta riskli iller arasında yer aldı. Ankara'da Pazar günü yasak var mı? Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da Cumartesi- Pazar yasakları! Ankara'da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Mart ayı normalleşme takvimi, 1 Mart tarihli Kabine Toplantısının ardından belli oldu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Hafta sonu yasakları da bu renk gruplarına göre yapılacak. İşte, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan yeni kararlar...

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

ANKARA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldığı için Ankara'da hafta sonu yasağı bulunmamaktadır. Hafta içinde olduğu gibi sabah 05.00-21.00 arası yasaklar devam edecektir.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL