Neye uğradıklarını şaşırdılar! Pavyona dönüştürülen eve baskın
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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Pavyona dönüştürülen eve baskın

14.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:29

Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen pavyona dönüştürülen eve düzenlenen baskında içeride eğlenen 3'ü kadın 8 kişi yakalandı. Ev sahibi dahil olmak üzere evde bulunan şahıslara para cezası kesildi.

Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, 25 Mart Mahallesi'nde bulunan Osman Ö.'ye ait evin pavyona dönüştürüldüğü belirlendi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Dün akşam saatlerinde eve baskın düzenlendi. Evde yapılan incelemede 4 erkeğin alkol aldığı, 3 kadının konsomatrislik yaptığı belirlendi. Evin farklı odalarında yapılan kontrolde 35 adet çeşitli markalarda içki ele geçirildi. Evde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlendiği belirlenen aralarında ev sahibi Osman Ö'nün de bulunduğu toplam 8 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Pavyona dönüştürülen eve baskın

EV SAHİBİNİN SABIKA DOSYASI KABARIK

Pavyona dönüştürüldüğü tespit edilen ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi. 'Kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarından sabıkalı olan ev sahibi Osman Ö. hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun ilgili maddeleri kapsamında 17 bin 399 lira idari para cezası uygulandı.

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Pavyona dönüştürülen eve baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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