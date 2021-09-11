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Başkentte sır cinayet: Başından vurup kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte sır cinayet: Başından vurup kaçtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir parkta kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Süleymanoğlu (23) hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir parkta kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Süleymanoğlu (23) hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erbağ parkı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park içinde bulunan Uğurcan Süleymanoğlu henüz kimliği belirmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan Süleymanoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, firari katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olaya tanık olan bir görgü şahidi ise "Biz köşede oturuyorduk. Ardından buraya 4-5 tane abi geldi. Diğer abi de kaçıyordu. Sonra geldiler, abinin kafasına vurdular. Abi yere düştü. Silah biraz küçüktü zaten. Silahı cebine koyup, kaçıp gittiler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkentte sır cinayet: Başından vurup kaçtı

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