Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi - Haberler
Pakistan, Ankara, Güncel

Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan Milli Günü dolayısıyla göndere bayrak çekme töreni düzenledi

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:35
Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi

Pakistan Milli Günü'nü kutlamak için bugün Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde göndere bayrak çekme töreni düzenlendi.

COVID-19 salgını dolayısıyla kamu alanında yapılacak toplantılara dair yayınlanan yerel yönetmelikler dolayısıyla, bu olaya sadece Büyükelçilik mensupları katılmıştır.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları da törende okundu ve Pakistan'ın Kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, Doğunun Büyük Şairi Dr. Allama Muhammed İkbal ve Pakistan bağımsızlık hareketinin diğer liderlerine derin şükran duyguları ifade edildi.

Bu olayda aynı zamanda Pakistan'ın Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkıyla yaptığı sarsılmaz dayanışma ve onların yasal ve vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarına verdiği benzersiz moral, siyasi ve diplomatik destek de yeniden teyit edildi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Haberler
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı Haberler
Uyarıları dikkate alan yok! Bir kentimizde caddeler dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Tom Hanks Rita Wilson Muhterem Nur
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Wuhan Adana Almanya
Şu an buradasınız: Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:31:57. #1.15#
title