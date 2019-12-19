Ankara'da Özel Halk Otobüsü ve Özel Toplu Taşıma Araç sürücülerine eğitim

19.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:53

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası ile Sınırlı Sorumlu Şehir İçi ve Mücavir Alan Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi iş birliğinde vatandaş memnuniyetinin artırılması için adım attı. Bu kapsamda ÖHO ve Özel Toplu Taşıma Araç (ÖTA) sürücülerine, "Kişisel Gelişim Eğitim Semineri" verildi.



EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından verilen seminerde, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, motivasyon teknikleri, stres ve öfke kontrolü ile nezaket kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Uzun yıllardır psikoloji ve kişisel gelişim üzerine eğitim veren akademisyen ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, sürücülere verdiği interaktif eğitimde önemli paylaşımlarda bulundu. Tiyatro oyunuyla anlatımlarını destekleyen Dökmen, sadece sürücülerin değil vatandaşların da eğitilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi sürücülerin eğitimi için bu seminerleri düzenliyor fakat halkın da eğitilmesi gerekiyor. Herkesin kurallara uyması gerekir. Saldırgan olmamamız gerekir. Lisan-ı münasiple konuşacağız. Bunu sürücüler de öğrenmeli, vatandaşlar da" dedi.



"Toplu ulaşımda verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için yoğun çalışma içindeyiz"



Özel Halk Otobüsü şoförleri ile Özel Toplu Taşıma Araç sürücülerinin motivasyonlarını güçlendirmek kadar vatandaşların isteklerini de dikkate aldıklarını belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ise, Alo 153 Mavi Masa'ya gelen talep ve şikayetlere önem verdiklerini şu sözlerle anlattı:



"Toplu ulaşımda verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için yoğun çalışma içindeyiz. Belediyemiz çağrı merkezi Alo 153 Mavi Masa başta olmak üzere tüm iletişim kanallarından gelen istek ve şikayetler belediye yetkililerince değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Özel Halk Otobüsleriyle ilgili olarak vatandaşlara kaba davranmak, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza karşı hoş olmayan tavırlar sergilemek gibi şikayetler geliyor. Değerli arkadaşlar araç kullanırken, o vatandaşın yerine kendinizi koymanızı istiyorum. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız olabilir."



Eğitime katılan Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da, "Özellikle hoca seçiminde Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği özen son derece önemli. Üstün Hoca'yı arkadaşlarımız dikkatle dinlediler. Umarım istediğimiz verimi alacağız ve sahada faydalarını göreceğiz. EGO Genel Müdürlüğümüze, daire başkanlıklarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte şikayetleri azaltıp, yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.



Sınırlı Sorumlu Şehir İçi ve Mücavir Alan Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Aldığımız eğitimi mutlak suretle vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmete yansıtacağız" değerlendirmesinde bulundu.



BUGSAŞ A.Ş.'den çalışanlarına eğitim desteği



Öte yandan, AŞTİ çalışanlarını kapsayan "Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve İletişim Becerileri" konulu eğitim programı düzenlendi. AŞTİ Konferans Salonunda düzenlenen ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun tarafından verilen eğitimde; stresle başa çıkma yöntemleri, beden dili kullanımı ve protokol kuralları tek tek anlatıldı.



BUGSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Özbek, "Bizim için oldukça faydalı olan eğitimlerin devamını bekliyoruz" derken, Santral Operatörü Cihad Kaya, "Sunulan bu eğitimle bilmediğimiz konuları öğrenmiş olduk" diye konuştu.



Kurumların çalışanlarına eğitim desteğinde bulunmasının ve doğru iletişimin önemine dikkat çeken Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ise, "Özellikle gece çalışan, vardiyadan çıkan arkadaşların çoğunluğu buradaydı. Yorgun olmalarına rağmen aktif olarak eğitime katıldılar. Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA