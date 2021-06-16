Ankara'da otoparkında göçük oluşan binanın istinat duvarı yeniden yapılacak

ANKARA'da yandaki inşaat çalışmaları nedeniyle otopark yol zemininin çökmesi sonucu boşaltılan 3 katlı Rüştü Yıldız Apartmanı'nın istinat duvarının yeniden yapılacağı öğrenildi.

ANKARA'da yandaki inşaat çalışmaları nedeniyle otopark yol zemininin çökmesi sonucu boşaltılan 3 katlı Rüştü Yıldız Apartmanı'nın istinat duvarının yeniden yapılacağı öğrenildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Binada bir çatlak ya da kayma yok. İstinat duvarı tamamlanıp sağlam raporu aldıktan sonra vatandaşlarımız evlerine taşınabilecekler" dedi.

Mamak ilçesi Yeşibayır Mahallesi 1806 Sokak'ta bulunan arsada apartman inşaatı için temel kazısı yapılmaya başlandı. Dün saat 02.00 sıralarında çalışmalar nedeniyle kazı alanının bitişiğinde 2016 yılında inşa edilen 3 katlı, 16 daireli Rüştü Yıldız Apartmanı'nın otopark yol zeminin de çökme meydana geldi. Gürültü ile uyanan bina sakinleri, evlerini boşalttı. Olay yerine gelen yetkililer, bölgede önlem aldı. Bina sakinleri de geceyi misafirhanede geçirdi.

'EVLERİNE TAŞINABİLECEKLER'Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tahliye edilen Rüştü Yıldız Apartmanı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Köse, "Binanın yapıldığı zemin sert bir zemin ama yan apartmanın otopark kısmındaki dolgu malzemesinde bir kayma olmuş. İnşaatı durdurduk. Tüm ekiplerimizle sabaha kadar çalışmalar yaptık. Ayrıntılı rapor da hazırlanıyor. Binada bir çatlak ya da kayma yok. İncelememiz ardından da istinat duvarının proje yenilemesi yapılacak. Üstteki binanın istinat duvarına bağlayacak şekilde bir beton atılacak ve sağlamlaştırılacak. Binamız da zaten mühürlendi. Teknik rapor bugün çıkar. Ama yine bugünden itibaren olmaz. İstinat duvarı tamamlanıp sağlam raporu aldıktan sonra vatandaşlarımız evlerine taşınabilecekler" dedi.'BİNA SAKİNLERİNİ UYARDIM'

Bina sakinlerinden İsmail Yıldız, gece saat 02.00 sıralarında duydukları ses ile uyandıklarını belirterek, "Aşağı baktığımızda binanın otoparkının olduğu yerde göçük olduğunu fark ettik. Daha sonra bina sakinlerini uyardım ve binayı tahliye ettik. 155 ve belediye ekiplerini arayarak bilgi verdim. Binamızın alt tarafında inşaat çalışması vardı. Muhtemelen bizim binaya inşaat sırasında fazla yaklaştıklarından ya da yağışlar sebebiyle oldu. Belediye yetkilileri birkaç gün bu şekilde binaya giriş-çıkış yapılmayacağını söyledi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin