Otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

23.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:17
Otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ankara'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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