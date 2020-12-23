Otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
23.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:17
Ankara'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı, ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde otomobiliyle 3 kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya