Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye öldü

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, Dikmen Caddesi üzerinde sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan Ahmet Rüştü Bayar'ın (22) kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil caddedeki apartmanın duvarına çarparken, İ.C. ve motokurye Bayar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Rüştü Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen İ.C, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.