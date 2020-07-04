Ankara'da motosiklet tamirhanesi ve bitişiğindeki depo yandı
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Ankara'da motosiklet tamirhanesi ve bitişiğindeki depo yandı

ANKARA'da motosiklet tamirhanesinde çıkarak bitişiğindeki depoya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'da motosiklet tamirhanesi ve bitişiğindeki depo yandı
04.07.2020 05:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 05:16

ANKARA'da motosiklet tamirhanesinde çıkarak bitişiğindeki depoya sıçrayan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu 2 dükkan ve içerisindeki çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Bulvarı'ndaki motosiklet tamirhanesinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tamirhanenin bitişiğinde depo olarak kullanılan dükkana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise panik yarattı. Bu sıralarda polis ekipleri de, meraklı gözlerle yangını seyreden kalabalığı, olay yerinden uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken 2 dükkan ve içerisindeki çok sayıda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

MOBESE kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, görüntülere olay yerinden koşarak uzaklaşan bir kişinin yansıması üzerine kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Manşet

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