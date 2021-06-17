Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı Ankara'da yaşayan Kütahyalılar, Kütahya Kültür Derneği'nin açılışında bir araya geldi.

Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı

ANKARA - Ankara'da yaşayan Kütahyalılar, Kütahya Kültür Derneği'nin açılışında bir araya geldi.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram semtindeki Kütahya Kültür Derneği binasında düzenlenen açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Burası Hacı Bayram Veli Hazretleri huzurunda çok kıymetli bir yer, dolayısıyla buradan oluşacak bereketle Kütahyalı kardeşlerimiz birlik beraberliğini pekiştirecekler. Bundan sonraki çalışmalarda da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Niyetimiz büyük laflar etmek değil, en iyi temsil halidir"

Kütahya Kültür Derneği Başkanı Süleyman Muslu ise yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte derneğin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu mesuliyetle gerek öğrenci kardeşlerimiz gerekse Ankara'ya herhangi bir vesileyle gelmiş hemşehrilerimizi kaynaştırmak, var ise ihtiyaçlarına cevap vermek, Ankara'da çalacak kapılarının olması asıl gayemizdir. Niyetimiz büyük laflar etmek değil, en iyi temsil halidir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Muslu ile birlikte kurdeleyi keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.

Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı
Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı
Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı
Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Seda Sayan Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:43:55. #1.15#

title