Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme, Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılaması ile başladı. İki lider selamlaştıktan sonra kapıda kendilerini bekleyen gazetecilere poz verdi. Daha sonra konuta geçtiler.

GÜNDEMİ ELE ALACAKLAR

En son 17 Kasım'da Külliye'de görüşen iki liderin ülke gündemine ve ekonomik gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapması bekleniyor. Kritik zirvede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konuların konuşulması bekleniyor. Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da var. Görüşmede o çalışmaların da ele alınması bekleniyor; siyasi partiler ve seçim kanunu olmak üzere. Her iki partinin hazırladığı anayasa taslaklarının da yine konuşulacağı tahmin ediliyor.

Görüşmeden kareler:

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