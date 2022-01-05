Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı - Haberler
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Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kritik zirve saat 14.00'te başladı. Bahçeli, evinde ağırladığı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. İki lider gündeme ve ekonomiye ilişkin konuları görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme, Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılaması ile başladı. İki lider selamlaştıktan sonra kapıda kendilerini bekleyen gazetecilere poz verdi. Daha sonra konuta geçtiler.

Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

GÜNDEMİ ELE ALACAKLAR

En son 17 Kasım'da Külliye'de görüşen iki liderin ülke gündemine ve ekonomik gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapması bekleniyor. Kritik zirvede ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konuların konuşulması bekleniyor. Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da var. Görüşmede o çalışmaların da ele alınması bekleniyor; siyasi partiler ve seçim kanunu olmak üzere. Her iki partinin hazırladığı anayasa taslaklarının da yine konuşulacağı tahmin ediliyor.

Görüşmeden kareler:

Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Gözlerin çevrildiği kritik zirve başladı! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Vah vah ne büyük olay Cevap Yaz 3 22 Yayından Kaldır
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