Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü

Pandemi hastanelerinin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Ankara Valisi Vasip Şahin, "Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak" uyarısında bulundu. Vali Şahin'in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi. Öte yandan Ankara'da ilginç bir olay yaşandı ve bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Covid-19 virüsü tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük resmi rakamlara göre ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında azalma görülse de Ankara Valisi Vasip Şahin'den Ankara'daki hastanelere azalmanın aksine önemli bir uyarı gitti. T24'ün haberine göre Vali Şahin, geçen Perşembe günü Ankara'da pandemi hastanesi statüsündeki bazı hastane yönetimleriyle uzaktan erişimle bir araya geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN AĞIR HASTA SAYISI ARTACAK

Çok kısa gerçekleşen görüşme sırasında Ankara Valisi Şahin, artacak ağır hasta sayısına dikkati çekti. Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğine vurgu yapan Vasip Şahin, bu nedenle hastane yönetimlerinden destek olunmasını istedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin.

"YOĞUN BAKIM KAPASİTESİNİ ARTIRIN"

Vali Şahin'in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi. Bakanlık ayrıca, devlet hastanelerinde görülen yoğunluk nedeniyle Covid – 19 olmayan hastaların da yine özel hastanelerce alınarak tedavilerinin yürütülmesini istedi.

AYNI VAKADA İKİ MUTASYON BİRDEN

Bu arada Ankara'da ilginç bir vaka ortaya çıktı. Ankara'daki bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Covid-19 virüsü tespit edildi. Hastanın yeni ortaya çıkan duruma göre tedavisine başlandığı öğrenildi.