Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı
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Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı

13.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:52

Ankara'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşinin darbedildiğini gören Kutsal G., pompalı tüfekle 4 komşusunu yaraladı. Hayati tehlikeleri olmayan yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Kutsal G. ve eşi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ankara'daki olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darbedildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.

3'Ü KADIN 4 KİŞİYİ YARALADI

Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı. Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı. Diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Mikail Sönmez'i ayakta tedavi ederken, hayati tehlikeleri olmayan diğer 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Hasan Hüseyin G. ile eşi Kutsal G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfeğe de el konuldu. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı
Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı
Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları (5)
EY: Helal olsun, maksadı belli ki öldürmek değildi havaya da ateş açsa olurdu ama eşini bu denli ileri gidebilecek kadar seven kadınmış. Geçmiş olsun hepsine. . .
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ANIL: Adana’dan beklenen hareketler sergiliyorsun Ankara
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KAPTAN: 3 kişi 4 kişi kocasını darp ederken yaptığı cesurca ve asilce yargıdan ricam ceza verilmemesi
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