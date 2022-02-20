Ankara'da gecekonduda göcük! 1 kişi yaralandı, ekipler bölgede
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda meydana gelen göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı. Enkaz altında başka kişilerin de olabileceğini değerlendiren ekipler, acil olarak bölgeye intikal etti.
Altındağ ilçesinden korkutan haber geldi. Elde edilen bilgilere göre ilçedeki gecekonduda göçük yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı. Enkaz altında da kişilerin olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.