Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

Son dakika haber... Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri "Yarasa Kız" operasyonunda 115 kişiyi...

Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı

Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri "Yarasa Kız" operasyonunda 115 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, onlarca şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelinde ki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş" suçlarıyla alakalı soruşturma izni aldı. Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yarasa Kız adlı operasyonda, hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarılan 158 kişiden 115 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı
Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı
Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı
Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı
Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Ankara'da eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:19:52. #1.15#
title