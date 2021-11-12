ANKARA (DHA) - Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi

ANKARA'da, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine eczane ve ecza depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK, vatandaşın ilaçlara erişimde sıkıntı yaşamaması ve ilaç tedarikinin kesintisiz sağlanması için düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri yurt genelinde sürdürüyor. Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler üzerine ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimler, bakanlık tarafından daha da sıklaştırıldı.

TİTCK denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiaları çerçevesinde yürütülen denetimlerde kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı, gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlıyor. Ayrıca hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığının, ürünlerin muhafaza koşullarının yeterliliğinin tespiti de yerinde gerçekleştiriliyor. Kurum müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ildeki denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulandı.