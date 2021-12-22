Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da aldığı ilacı iade etmek isteyen Yasemin E., tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. Eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., güvenlik kamerası görüntüleri yansıyan olayla ilgili darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu.

Dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana gelen olayda Yasemin E. öğle saatlerinde satın aldığı tiroid ilacını iade etmek için eczaneye gitti. Eczacı Meryem K. iade işlemi için Yasemin E.'den banka kartını istedi.

Ancak Yasemin E. kartını vermek istemediği söyleyerek, "Beceriksizler, bir şeyi halledemediniz" diyerek hakaretler savurmaya başladı. Ardından bilgisayar monitörünü yumruklayan Yasemin E. kendisini engellemek isteyen eczası Meryem K.'nin bileğini ısırıp başına yumruk attı. Yasemin K. daha sonra araya giren eczane teknisyene Yusuf Y.'ye tekme atarak küfretmeye başladı. Eczane çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı. Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Eczacı Meryem K., sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldıklarını belirterek, "Bir ilacı iade etmeye gelen hastanın işlemi gerçekleştirirken önce sözlü şiddetine hemen sonra ise fiziki şiddetine maruz kaldık. Üzücü olan sağlık çalışanların sağlık hizmeti sunarken bu tarz şiddetlere maruz kalması. Daha üzücü olan ise bir başka hastamızın bu şiddet anına tanıklık etmiş olmasıdır. Biz büyük bir çabayla diğer hastamızı çıkarmaya çalıştık. Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete yönelik caydırıcı yasalar ve önlemler alınmasını istiyoruz. Bu cezasızlık halinin başkalarına cesaret vermesini istemiyoruz" dedi.

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title