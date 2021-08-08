Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü

Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı.

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri yönlendirildi.

Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tedbir amaçlı tahliye etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Demirbaş, kısa sürede mağduriyetlerin giderileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı
Yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sına rastlandı
Ümitcan Uygun'la Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Ümitcan Uygun'la Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Eda Erdem Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:19:40. #1.15#

title