Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı
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Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı
24.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:58

Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULDU

Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

ERBAŞ BAYRAM HUTBESİNİ OKUDU

Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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