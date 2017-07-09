Ankara'da Babasının Kucağında Gezen Lukaku, Tarihin En Pahalı Transferlerinden Biri Oldu

Dünya futbol piyasasının en pahalı transferlerinden biri olmaya hazırlanan Romelu Lukaku için Manchester United ile Everton, 85 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra United'a imza atacak 24 yaşındaki yıldız golcü, tarihin en pahalı isimlerinden biri olmadan önce yolu henüz çocukken Türkiye'den geçmiş biri...

BABASI GENÇLERBİRLİĞİ'NDE OYNUYORDU

Bu ilginç hikayenin esas kahramanı ise Belçikalı yıldızın babası Roger Lukaku... 1996 yazında merhum Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın Türkiye'ye getirdiği 3 Zaireliden biri olan Roger'in o dönem 4 yaşında olan oğlu Romelu, tesislerdeki çalışanların ve futbolcuların adeta sevgilisi olmuştu. Sık sık babasıyla birlikte idmanlara gelen dönemin ufaklığı, şimdilerin yıldızı Romelu Lukaku'nun Türkiye sevgisi de o günlerden kalma.

TÜRKİYE'DE YAZLIK SATIN ALDI

Lukaku Belçika'da oynarken sık sık Türkiye'ye tatile gelen bir isimdi. Babasından ötürü Türkiye'de bir yazlık da satın alan Belçikalı, tarihin en pahalı santrforlarından birisi olarak artık M. United formasını terletecek. Lukaku'nun yolunun babası Roger gibi Türkiye'ye düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

(Sabah)