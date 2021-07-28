Ankara'da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdi, suçüstü yakalandı
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Ankara'da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdi, suçüstü yakalandı

Ankara'da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdi, suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Nöbet kulesindeki askerin dikkati sayesinde fark edilen yangında suçüstü yakalanan bir şüphelinin PKK yanlısı videolar yayınladığı önü sürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçede bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alanda meydana geldi. İlçede yaşayan Kemal Ünal Y. (28), komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi. Buradan kışla içindeki otları tutuşturan Kemal Ünal Y., yangın çıkardı. Yangını nöbet kulesinde bulunan bir asker fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü.

PKK YANLISI VİDEOLAR YAYINLADISabotajı gerçekleştiren Kemal Ünal Y. ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan Kemal Ünal Y.'nin geçmişte zihinsel engelli raporu bulunduğu daha sonra raporun iptal edildiği öğrenildi. Polise verdiği ifadede zihinsel engelli olduğunu öne süren Kemal Ünal Y.'nin ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği, devlet büyükleri adına sahte hesaplar açtığı, PKK yanlısı videolar çektiği, Türk bayrağına hakaret ettiği ve en son Polatlı'da bir yeri daha aynı şekilde yakma girişiminde bulunduğu ve yakalandığı öğrenildi.

Kemal Ünal Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


Ankara'da askeriyedeki ormanlık alanı ateşe verdi, suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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