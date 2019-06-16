Ankara'da asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

ANKARA'da, evinin bulunduğu kata çıkarken arızalanan asansörde mahsur kalan Ebubekir Koçak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya Sağlık Mahallesi Aksu Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Üçüncü kattaki dairede yaşayan Ebubekir Koçak, evine çıkmak için kullandığı asansörün arızalanması üzerine iki kat arasında sıkıştı. Komşularına sesini duyuramayan Koçak, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi, 20 dakika boyunca kabinde kilitli kalan Koçak'ı kurtarmak için işe koyuldu. Ekipler, apartmanın dış kapısını açtıktan sonra Koçak'ın kaldığı üçüncü kata çıktı. İtfaiye erleri, arızalı asansörün otomatik kapısının anahtarla açılmaması üzerine, elektriği keserek kapıyı levyeyle zorladı. Koçak, ekiplerin 10 dakikalık çalışması sonucu açılan kapıdan yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: DHA