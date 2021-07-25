Ankara'da AOÇ arazisinde yangın
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Ankara'da AOÇ arazisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Ankara'da AOÇ arazisinde yangın
Ankara'da AOÇ arazisinde yangın
Ankara'da AOÇ arazisinde yangın
Ankara'da AOÇ arazisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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