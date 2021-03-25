Ankara'da alacak verecek kavgasında 6 kurşunla vurulan kişi öldü
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Ankara'da alacak verecek kavgasında 6 kurşunla vurulan kişi öldü

25.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:22

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi 6 kurşunla vurularak öldürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi 6 kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Seval Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi belinden çıkardığı tabancayla Akın Ç.'yi karın bölgesinden 5, kolundan ise 1 kurşunla yaralayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yerde kalan Akın Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Akın Ç., burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Ankara'da alacak verecek kavgasında 6 kurşunla vurulan kişi öldü
Ankara'da alacak verecek kavgasında 6 kurşunla vurulan kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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