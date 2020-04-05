Ankara'da akrabalar arasında arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde aynı aile içerisinde arazi nedeniyle çıkan kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde aynı aile içerisinde arazi nedeniyle çıkan kavga sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Olay, Polatlı ilçesi Kızılcakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden oldukları öğrenilen İsa, Mehmet ve Kemal Koyuncu, aileye ait olan arazide çalışma yapmak için iş makinesiyle yaylaya çıktı. İsa, Mehmet ve Kemal Koyuncu'nun arazide çalışma yaptığı sırada yanlarına gelen ve yine aynı aileden olduğu tespit edilen ancak ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönmesi sonrasında Mehmet, İsa, Kemal Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla vuruldu. Çevreden sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığındaki olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemeleri sonrasında Mehmet, İsa ve Kemal Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili B.K. ve K.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, jandarma ekipleri arazide geniş güvenlik tedbiri aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA