Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem

20.08.2019 08:02

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi olarak açıkladığı 3,0 büyüklüğünde deprem, saat 05.07'de meydana geldi. Yerin 6,96 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA