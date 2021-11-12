Ankara'da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü - Haberler
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Ankara'da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Ankara'da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Anafartalar Mahallesi'nde Musa Yücel'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kiracı olan Mustafa Saçlı, abdest aldığı sırada komşularının uyarıları ile yangını fark etti. Saçlı evi terk ettikten sonra alevler büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangında yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Ankara'da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

Ankara'da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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