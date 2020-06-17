Ankara'da, 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi
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Ankara'da, 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde duvarlarında çatlaklar oluşan 18 katlı binada oturanlar, tahliye edildi.

Ankara'da, 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi
17.06.2020 04:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:04

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde duvarlarında çatlaklar oluşan 18 katlı binada oturanlar, tahliye edildi. Apartman sakinleri, "Evlerimizin değeri düşecek" diyerek, binayı görüntüleyen gazetecilere müdahale etti.

Çiğdemtepe Mahallesi Çiğdemtepe Manzara Sitesi'ndeki 18 katlı binanın giriş kat dairesinde oturanlar, gece saatlerinde duvarlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi. Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, çökme riski nedeniyle tahliye kararı aldı. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti.

Binada kalanların olması ihtimalini gözönünde bulunduran ekipler tarafından sokakta yoklama yapıldı. 36 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, yakınlarına sığındı. Gidecek yeri olmayan 35 kişi ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi. Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin mühürlenen binada incelemede bulunacağı belirtildi. 'ÇEKMEYİN EVLERİMİZİN DEĞERİ DÜŞER'

Öte yandan, bina önünde bekleyişe geçen bazı bina sakinleri, olayı görüntüleyen gazetecilere, "Evlerimizin değeri düşecek", "Binamızın ifşa olmasını istemiyoruz", "Bizim iznimiz olmadan çekmezsiniz" diyerek müdahalede bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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