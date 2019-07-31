Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, fabrikada gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı ve cilt yanması şikayetiyle geldikleri hastanede kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı. Çalışanlarda, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kablo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın gece vardiyasında çalışan 14 kişi, kaşıntı, ciltte kızarıklık ve yanma şikayetiyle Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrika çalışanları, acil servis doktoru tarafından yapılan muayenenin ardından, kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantina odasına alındı. Acil servis içerisindeki hasta ve personelin binadan çıkarılmasının ardından, hastane girişi de emniyet şeridiyle kapatıldı.

SİVRİSİNEK ALERJİSİ

Bir süre karantinda tutulan 14 kişinin, daha sonra yapılan testte zehirlenmedikleri tespit edildi. Karantinanın kaldırılmasının ardından odalara alınan çalışanların ciltlerinde, sivrisineklerden kaynaklı alerji oluştuğu anlaşıldı. Tedaviye alınan fabrika çalışanlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi. Durumun normale dönmesinin ardından acil serviste hasta kabulü tekrar başladı.

Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin babası Yasin Çankaya, "Kızım gece vardiyasında çalışıyordu. 23.30 gibi beni arayıp iş yerinde bir problemin olduğunu söyledi. Biz de apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda 'Kimyasal zehirlenmeden şüpheleniyoruz' dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah'a şükür bir şey çıkmamış. Havadan, böcek ve sivrisineklerden şüpheleniyorlar veya yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA