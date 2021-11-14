Ankara'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri yapıldı - Haberler
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Ankara'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri yapıldı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri yapıldı

Başkentte 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlendi.

ANKARA (AA) - Başkentte 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Dünya Diyabet Günü etkinliğinin pandemi sürecinde daha da önem kazandığını söyledi.

Gelinen noktada Kovid-19'un Ankara'da büyük oranda kontrol altına alındığını ve bu nedenle mutlu olduklarını belirten Akelma, sağlık çalışanları olarak amaçlarının hastalıktan tamamen kurtulmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

Ankara'da tek doz aşı oranının yüzde 90, ikinci doz aşı oranının da yüzde 78 olduğuna dikkati çeken Akelma, etkinlik vesilesi ile vatandaşları kurulan aşı standında aşı olmaya davet etti.

Sağlık alanında kurulan stantları gezerek çeşitli konularda hizmet ve danışmanlık alan katılımcılar, daha sonra Millet Bahçesi'nde bulunan alanda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Sağlık Sokağı" adlı alanda oluşturulan Kovid-19 aşılama, sağlıklı beslenme, hareketli hayat, kronik hastalılar, diyabet tarama ve danışmanlık, kanser danışmanlığı, tütün ile mücadele, aile hekimliği tanıtımı, ağız diş sağlığı danışmanlığı, emzirme danışmanlığı ve üreme sağlığı, organ bağışı, stresle baş etme, psikolojik dayanıklılık ve "yaşama yol ver" stantları, gün boyu hizmet verecek.

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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