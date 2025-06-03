Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çankaya ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara Çankaya su kesintisi saatleri...

Çankaya su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 12:40:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 19:00:00

Detay: ALACAALTI MAHALLESİ 3381/1 CADDE İLE 3381/3 SOKAK KÖŞE Ø160'LİK PE BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: ALACAALTI MAHALLESİ

Ankara ÇANKAYA su kesintisi! 3-4 Haziran ASKİ Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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