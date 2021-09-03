Ankara Büyükşehir Belediyesinden servis ve sürücülerine sıkı denetim
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden servis ve sürücülerine sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesinden servis ve sürücülerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi servis araç ve sürücülerini öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadıkları konusunda titizlikle denetliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi servis araç ve sürücülerini öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadıkları konusunda titizlikle denetliyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yönetmeliklere uygun ve evrakları tam olan servisçi esnafına "Çalışma İzin Belgesi" düzenleniyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi servis araç ve sürücülerine yönelik "Çalışma İzin Belgesi" düzenliyor. Pandemi nedeniyle 1,5 yıl kapalı kalan okullarda 6 Eylül'de eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle servisçi esnafı da kontak çevirecek. Öğrencilerin ulaşımını sağlayacak servis işletmecileri ve sürücüleri ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Çalışma İzin Belgesi'ni almak zorunda.

Tam 7 bin servis hizmet verecek

Ulaşım Daire Başkanı Ali Cengiz Akkoyunlu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Başkent genelinde yaklaşık 140 bin öğrencinin Büyükşehir denetiminde olan 7 bin okul servisi ile taşınacağını belirterek, "Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve rahat bir şekilde okullarına gidiş ve dönüşlerini sağlamak amacıyla servis araçlarının gerekli teknik kontrolleri yapılarak, araç sürücüleri ile rehber personelinin belgeleri titizlikle inceleniyor. Ardından tarafımızdan çalışma izin belgeleri veriliyor. Bu şartların devam edip etmediği servisin hizmet süresi boyunca Belediyemiz zabıta birimlerince denetleniyor. Velilerimiz çocuklarını hiçbir endişe duymadan servis araçlarına emanet edebilirler. Tüm öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi adına başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Başkentte okul servisi işletmecileri ve sürücülerinin Çalışma İzin Belgesi almak için dilekçelerine ek olarak Denetim ve Filo Takip Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gereken evraklar ise şunlar:

"Ruhsat ve araç muayene belgesi, trafik sigorta poliçesi, oda kayıt belgesi, araç teknik uygunluk komisyonunca onaylanan belge, Ehliyet iptal sorgulaması, ehliyet, SRC 1 veya SRC 2, psikoteknik belgesi, şoför eğitim sertifikası, şoförün sosyal güvenlik belgesi, şoförün sabıka kaydı, şoförün sağlık raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalıştığı özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sözleşme. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden servis ve sürücülerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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