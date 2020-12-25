Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek

25.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:29
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma (ÖTA) araçlarına akaryakıt desteğinin ardından nakdi destek de sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma (ÖTA) araçlarına akaryakıt desteğinin ardından nakdi destek de sağladı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar sonrasında ilk üç aylık dönemin ödemesi yapılırken, nakdi yardım kapsamında merkezde hizmet veren 614 ÖHO'ya günlük 400 TL, çevre ilçelerde hizmet veren bin 236 ÖTA'ya ise günlük 120 TL nakdi destek yardımı yapıldı. Ankara Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son derece zor günler geçiren esnafımıza Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği verilmeye başlandı. Can suyu olan ödemelerin yapılmasını sağlayan ABB Başkanımız Mansur Yavaş, grup başkan vekillerimiz ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz" denildi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Cahit Özkan İsmail Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Coşkun Sabah Okan Bayülgen Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesinden ÖHO ve ÖTA'lara destek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:29:30. #1.15#
title