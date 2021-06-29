Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi, Kurtuluş Parkı'nın yenilenmesi için iş birliğine gitti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi, Kurtuluş Parkı'nın yenilenmesi için iş birliğine gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi, Kurtuluş Parkı'nın yenilenmesi için iş birliğine gitti
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Derneğine bağlı TED Üniversitesi, Kurtuluş Parkı'nın yenilenmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Eğitim Derneğine bağlı TED Üniversitesi, Kurtuluş Parkı'nın yenilenmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, rekreasyon ve park alanlarının artırılması ve mevcut alanların yenilenmesi amacıyla sürdürülen projelere devam ediliyor.

Haziran ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık'ın imza koyduğu protokolle kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak faaliyetlere yönelik imkanları geliştirmek, öğrenci yoğunluğunun artarak devam ettiği bu bölgede öğrencilerin gerek sosyal ve kültürel gerekse eğitsel odaklı gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor.

Protokol kapsamda, açık hava sergilerinin, konserlerin ve etkinliklerin yapılabilmesi için yeni alanlar, bölge halkının ve üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği açık derslik ve okuma alanları, bisiklet yolu ve bisiklet park alanlarına ilişkin projeler de hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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