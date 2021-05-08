Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 1420 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 1420 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 1420 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınladı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesince 2 yıllık süreçte 1420 mal ve hizmet alım ihalesi internet üzerinden canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince 2 yıllık süreçte 1420 mal ve hizmet alım ihalesi internet üzerinden canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2021 arasında kayıt altına alınan toplam 1420 ihale, Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Şeffaf belediyecilik açısından başkentten tüm Türkiye'ye yayılan bir ışık olan bu karar ile 1420 ihaleyi canlı yayınladık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 1420 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:22:21. #1.14#

title