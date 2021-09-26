Ankara Birlik Derneği Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi - Haberler
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Ankara Birlik Derneği Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara Birlik Derneği Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi

Ankara Birlik Derneğince Beypazarı ilçesine kültür gezisi düzenledi.

ANKARA (AA) - Ankara Birlik Derneğince Beypazarı ilçesine kültür gezisi düzenledi.

Ankara Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu beraberinde dernek üyeleri ile düzenlenen gezi kapsamında Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Hırkatepe Köyünün girişinde Gündüzalp Türbesinin bulunduğu Hırkatepe Höyük'ü gezen Mutlu ve beraberindekiler Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası Gazi Gündüzalp'in kabrini ziyaret etti.

Mutlu ve geziye katılanlar Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Hırkatepeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal ile de görüştü.

Mutlu, kuruluşlarından bu yana çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu kültür gezilerinin devam edeceğini ifade etti.

Ankara Birlik Derneği Beypazarı'na kültür gezisi düzenledi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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