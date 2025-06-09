Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi büyük yokuş Sokak Beytepe ve Rüstempaşa mahallelerinin Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 9.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki Ve Civarı