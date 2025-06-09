Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 9-10 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi büyük yokuş Sokak Beytepe ve Rüstempaşa mahallelerinin Bir Kısmı

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Arıza Tarihi: 9.06.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2025 22:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara mahallesi Aşağı Sanayi Sitesi Mevki Ve Civarı

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