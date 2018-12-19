FETÖ'cü Kemal Batmaz, Mahkemede Kendisini Uyaran Albay'ı Tehdit Etti: Göreceksin

Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz, kendisini mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması yönünde uyaran Albay Tarık Hekimoğlu'nu "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin" diye tehdit etti.

ALBAY, BATMAZ'I UYARDI

Duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu duruşmanın sonunda mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması için Kemal Batmaz'ı uyardı.

BATMAZ: NELER OLACAK GÖRECEKSİN

Batmaz, "Ben kurallara uyuyorum ancak her şeyime karışıyorsunuz. Provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda, neler olacak göreceksin." karşılığını verdi.

Kemal Batmaz

ALBAY: NE OLACAK

Albay Hekimoğlu'nun "Ne olacak?" sorusunu üzerine Batmaz, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğim ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diye tehditte bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz'ın "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz" şeklindeki tehditleri nedeniyle Batmaz hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA