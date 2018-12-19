FETÖ'cü Kemal Batmaz, Mahkemede Kendisini Uyaran Albay'ı Tehdit Etti: Göreceksin
Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü Kemal Batmaz, kendisini provokasyonlardan kaçınması yönünde uyaran Albay'ı "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin." şeklinde tehdit etti.
Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz, kendisini mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması yönünde uyaran Albay Tarık Hekimoğlu'nu "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin" diye tehdit etti.
ALBAY, BATMAZ'I UYARDI
Duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu duruşmanın sonunda mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması için Kemal Batmaz'ı uyardı.
BATMAZ: NELER OLACAK GÖRECEKSİN
Batmaz, "Ben kurallara uyuyorum ancak her şeyime karışıyorsunuz. Provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda, neler olacak göreceksin." karşılığını verdi.
ALBAY: NE OLACAK
Albay Hekimoğlu'nun "Ne olacak?" sorusunu üzerine Batmaz, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğim ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diye tehditte bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz'ın "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz" şeklindeki tehditleri nedeniyle Batmaz hakkında soruşturma başlattı.
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aklını başına al bu sefer bumilletin cevabi cok sert olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bütün ayaklar ortaya çıkmadan bu ihanet temizlenmez. Yoksa vatandaş bazı şeylere inanmakta güçlük çekiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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idam olmadan bunlar düzelmez. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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beyin leri alinmis zombi bunlar senin her yerin hareket olsa ne yazar . zirtoooooooooooooooCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fasulyeyi fazla yemiş gaz çıkarıyor..hikaye , kemoo- ooluum neyin kabadayılığındasın ? birileri sizi kullandı attı.Hala anlayamadınızmı ???Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır