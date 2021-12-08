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Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koronel oldu

Ankara Barosu yeni başkanı Kemal Koronel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara Barosu Başkanı, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle avukat Kemal Koranel oldu.

ANKARA (İHA) - Ankara Barosu Başkanı, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle avukat Kemal Koranel oldu.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığına Avukat Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Avukat Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Avukat Dr. Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Avukat Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosunun 66. Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen Avukat İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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